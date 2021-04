Des personnes soupçonnées de vente illégale de régime de noix de palme séjournent à la prison civile de Porto-Novo depuis quelques semaines. Ces présumés coupables et leurs complices sont en attente de leur procès. Ils sont six personnes dont deux femmes qui sont soupçonnées d’appartenir à un réseau de trafic et de vente illégale de noix de palme dans la vallée de l’Ouéme. Elles ont été appréhendées le 21 mars 2021.

Ces présumés innocents ont été interpellés à la suite d’une dénonciation. Pistés par la police, un convoyeur de régime de noix de palme et deux de ses complices ont été mis aux arrêts le 21 mars dernier à hauteur du camp militaire de Gbada, dans la commune de Dangbo. Le camion transportait le chargement frauduleux de noix de palme en provenance de la localité d’Adido, commune de Bonou. Le camion a été est conduit, sous escorte policière, au commissariat de police d’Azowilissè, situé dans la commune d’Adjohoun. Lors de l’enquête préliminaire d’autres personnes qui seraient impliquées dans le trafic et la vente frauduleuse de noix de palme ont été arrêtées.

Il s’agit de deux responsables de la Coopération d’aménagement rural (CAR) d’Adido, et d’un chef d’une entreprise spécialisée dans l’achat de noix de palme. Auditionnés, les derniers ont été présentés ensuite au parquet du tribunal de première instance Porto-Novo. Le procureur de la République a ordonné leur mise en détention. Ils ont été déposés à la prison civile de Porto-Novo, le 24 mars 2021. Les prévenus doivent comparaître devant le tribunal des flagrants délits le 19 mai prochain.