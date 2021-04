Candidat malheureux au poste de vice-président en duo avec Corentin Kohoué lors de l’élection présidentielle du dimanche 11 avril 2021, Iréné Agossa ne veut plus continuer son aventure avec le parti de l’opposition « Les Démocrates » dirigé par l’ancien député Eric Houndété. Il a annoncé son départ de cette formation politique sur une émission d’une web Tv ce dimanche 18 avril 2021.

Iréné Agossa et Les Démocrates, c’est fini. Le colistier de Corentin Kohoué lors de l’élection présidentielle dernière remporté par le duo Patrice Talon-Mariam Zimé Talata, Iréné Agossa pense qu’il n’a plus rien à faire avec le parti de l’opposition « Les Démocrates » de l’ancien président de la République, Boni Yayi. Suspendu de la formation politique dans la première quinzaine du mois de mars 2021, il n’a plus envie d’y être intégré. «Je ne crois pas que j’ai encore quelque chose à faire là-bas », a confié l’un des chantres du mouvement «Restaurer la confiance ». «C’est tout à faire clair. Je ne pense plus aux Démocrates. Je n’ai plus le temps de penser à cela », soutient-il. Il estime que cette formation politique de l’opposition et lui ne partagent plus la même vision. «Nous ne sommes pas dans la même vision », relève Iréné Agossa.

Pour rappel, militant du parti Les Démocrates, Iréné Agossa a été suspendu. Ceci, parce que lors des tractations pour la désignation du duo du parti et le dépôt des dossiers de candidatures à la Commission électorale nationale autonome (CENA), Iréné Agossa et Corentin Kohoué (un des vice-présidents du parti) ont choisi de former un autre duo et d’aller déposer leurs dossiers. Ils sont donc allés contre le duo Reckya Madougou–Patrice Djivo, désigné par le parti. Ils ont été alors suspendus par leur formation politique. Malgré cette suspension, ils sont allés à l’élection avec deux autres duos. Ils vont finir dernier des trois duos en compétition avec seulement 53.685 voix récoltées, soit 02,34 % des suffrages exprimés.