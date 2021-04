Deux des opposants au régime en place ont été arrêtés par les éléments de la police républicaine. Présentés au procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Joseph Tamégnon et Alexandre Hountondji sont placés sous mandat de dépôt puis déposés à la prison civile de Porto-Novo.

Joseph Tamégnon et Alexandre Hountondji avaient été placés en garde à vue à la brigade criminelle. A la suite de la présentation au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l’ancien directeur général de la société de gestion des marchés autonomes, Joseph Tamégnon, et l’ancien ministre Alexandre Hountondji ont été placés en détention provisoire.

Ils sont poursuivis pour des faits d’actes de terrorisme dans le cadre des violences enregistrées à travers le pays dont la cause est la contestation de la prorogation du mandat du président Patrice Talon de 45 jours. Le procureur Mètonou a décerné un mandat de dépôt contre eux en attendant, la date de leur procès.