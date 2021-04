La Délégation de l’Union Européenne au Bénin dénonce sur ses plateformes Facebook et Twitter, l’usage frauduleux du logo de l’Union Européenne . L’auteur de la fraude est une structure dénommée EU-Benin Projects Development Assisted Commission (EBPDAC). Elle utilise le logo de l’UE dans des contrats qu’elle propose.

L’UE n’est “aucunement associée ni au contenu des propositions contractuelles…”

La délégation de l’Union européenne au Bénin informe le public que, « contrairement à ce que l’utilisation de son logo-au demeurant sans autorisation-donne à penser, elle n’est aucunement associée ni au contenu des propositions contractuelles ni à la structure en question ». Elle invite par conséquent le public et toute partie recevant des offres de la part de EBPDAC à considérer ces propositions avec la plus grande prudence.

Rappelons que l’Union Européenne coopère avec le Bénin depuis les indépendances. En juin 2000, elle a signé avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), l’Accord de Cotonou qui définit le cadre d’un partenariat axé sur trois dimensions : la coopération économique et commerciale, la coopération au développement et le dialogue politique.