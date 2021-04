Le chanteur béninois Belmonde Zinsou plus connu sous le nom de Belmonde Z est en deuil. Il vient de perdre sa sœur Fidèle Alida Zinsou. L’artiste a partagé la triste nouvelle sur sa page Facebook il y a quelques heures. « C’est fini. Ton anniversaire c’est le 26 avril prochain, et le mien le 29…tu as tout gâté fifi…je suis déboussolé, tu sais de quoi je parle hein…tchooo Tu ne diras plus jamais « Fofo je t’aime, c’est toi la chose », et nos promesses l’un pour l’autre ??? Tu as tout zappé fifi…fido… Maintenant c’est clair » a écrit l’interprète de « Compétition Wè » sur le réseau social.

“Priez pour le repos de son âme”

Nul doute qu’il est très touché par la disparition de sa « Petite sœur d’amour ». II a demandé à ses fans de prier pour le repos de son âme. Belmonde Z est un chanteur qui a la particularité de raconter des histoires drôles dans ses chansons (“Le faux mort et le vrai mort” lancé en 2005 sur son album « Sèdé ») et de critiquer aussi les réalités de la société comme dans “Bouger bouger”.

L’artiste avait été victime d’un grave accident de la circulation il y a quelques années. Après son rétablissement, il sortira un album dans lequel il adresse ses remerciements à Dieu. Il comporte aussi de belles histoires comme il sait bien les raconter.