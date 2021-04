Le dimanche 04 avril dernier, le Marché Dantokpa recevait de nouveau la visite des flammes. L’incendie qui s’est déclaré ce jour-là dans ce centre d’affaires de la sous-région ouest-africaine, a ravagé une cinquantaine de boutiques, détruit des vaisselles, des céréales, fils électriques et autres hangars de fortune. Le sinistre n’avait pas fait de victimes humaines mais les dégâts sont considérables. Les commerçants qui se sont précipités sur les lieux après avoir été informés via des proches ou les réseaux sociaux, étaient inconsolables. Ils disaient n’avoir rien pu sauver.

Le gouvernement n’est pas resté insensible à leur peine. Hier mardi 20 avril, une délégation du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale avec à sa tête le ministre Alassane Seibou, était sur les lieux de l’incendie. L’autorité a souhaité « beaucoup de courage à tous ceux qui ont subi des préjudices » à cause de cet incendie. Il transmettra ensuite à ceux-ci le message de compassion du chef de l’Etat Patrice Talon.

“C’est un dossier qui préoccupe beaucoup le gouvernement“

Les sinistrés ont remercié le gouvernement et le chef de l’Etat pour le soutien et l’attention qu’ils leur accordent depuis lors. Leur porte-parole a expliqué au ministre les circonstances du drame et accusé les sapeurs-pompiers de n’avoir pas réagi promptement. Selon elle, les soldats du feu sont arrivés en retard ce qui a permis au feu de se propager et de semer d’énormes dégâts.

Au nom des sinistrés, elle a sollicité l’aide matérielle et financière de l’exécutif pour la reconstruction de la zone incendiée. Le ministre leur a dit que « c’est un dossier qui préoccupe beaucoup le gouvernement et après études, les mesures adéquates seront prises pour reconstruire le marché ». Les sinistrés sont repartis confiants. Rappelons que Armand Gansè, le directeur général de la Société de Gestion des Marchés Autonomes du Bénin (SOGEMA) était avec la délégation du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale.