110, c’est le nombre de personnes qui auraient été arrêtées après les élections présidentielles au Bénin, selon l’Organisation pour la Défense des Droits de l’Homme . Son président Me Boubakar Baparapé dénonce des arrestations arbitraires. « On ne fait aucune enquête préalable, on vient on te prend. Des gens ont été pris chez eux à la maison juste parce qu’on les soupçonne d’avoir participé à une manifestation, ou bien d’avoir l’intention d’organiser des manifestations » explique le communiste au micro de TV5 Monde.

Le simple fait “d’être soupçonné de participer à une manifestation fait de vous un terroriste”

Le “simple fait d’être soupçonné de participer à une manifestation fait de vous un terroriste”, déduit le président de l’Organisation pour la Défense de l’Homme. Rappelons qu’au lendemain des élections présidentielles du 11 avril, le chef de l’Etat réélu Patrice Talon avait promis la fermeté contre les auteurs des violences pendant la période pré-électorale. Ils devront répondre de leurs forfaits, avait-il déclaré. A travers un communiqué en date du vendredi 23 avril, les Etats-Unis disent noter avec « inquiétude les nombreuses arrestations de dirigeants politiques de l’opposition liées aux élections présidentielles du 11 avril ».

Au nombre des « principes démocratiques que partagent nos deux pays figure la présomption d’innocence jusqu’à ce que la culpabilité soit prouvée par un processus de justice pénale rapide, équitable, transparent et apolitique » ont-ils ajouté. L’ancien opposant Bertin Koovi, reçu il y a quelques semaines au palais de la Marina disait dans l’une de ses vidéos que les personnes innocentes interpellées seront relâchées.