Le directeur général de la Police Républicaine a procédé mardi 20 avril dernier, à de nouvelles mutations au sein de son effectif. 31 officiers ont été mutés dans différents services de la police républicaine. Les concernés sont appelés à prendre fonction au plus tard le vendredi 23 avril 2021.

Les mutations enregistrées à la police républicaine s’observent beaucoup plus au secrétariat général de l’institution policière, au commandement central des compagnies républicaines de sécurité, à la direction des sports, tirs et loisirs, à la direction de la sécurité publique, à la direction de la police judiciaire, aux directions départementales de la police républicaine de l’Atlantique, de l’Atacora, du Borgou, des Collines, de la Donga, du Littoral, de l’Ouémé, du Mono et du Zou.

L’opération intervient seulement au lendemain des échauffourées déroulées dans plusieurs communes du Bénin où la police et l’armée sont intervenues avec d’énormes dégâts enregistrés au sein des forces de défense et de sécurité ainsi qu’au niveau des populations. 22 commissaires de police de première classe sont concernés par les mutations et 09 commissaires de police de deuxième classe.