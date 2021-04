L’élection présidentielle béninoise est terminée et c’est l’ancien chef de l’Etat Patrice Talon qui est réélu en tant que président de la République. Le résultat a finalement été validé par la Cour Constitutionnelle, qui a proclamé les résultats définitifs. Dans une déclaration, le locataire de la Marina, n’a pas caché sa joie tout en saluant sa colistière Mariam Talata ainsi que les autres duos concurrents.

« Je voudrais aussi dire merci et féliciter les autres concurrents »

Le président béninois n’a également pas manqué de remercier les citoyens qui ont porté leur choix sur le duo Talon-Talata. « Je voudrais leur exprimer sincèrement notre reconnaissance pour avoir donné un sens à notre projet, pour avoir cru à notre projet et donner au duo cette victoire si belle. Je voudrais aussi dire merci et féliciter les autres concurrents. Je veux citer M. Alassane Soumanou et son colistier M. Paul Hounkpe, M. Corentin Kohoue et son colistier Agossa pour leur parcours, pour leur sens de patriotisme et de démocratie » a-t-il déclaré.

Pour Patrice Talon, le peuple béninois est fier de ses acteurs politiques. Malgré les conditions dans lesquelles l’élection a eu lieu, le numéro un béninois a souligné que plus de la moitié des Béninois est sortie pour aller voter. Notons que Patrice Talon a été réélu avec un taux de 86% des voix. Cela, en dépit des manifestations et des scènes de violences qui ont eu lieu dans plusieurs régions du pays.