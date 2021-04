Les deux candidats de l’aile dure de l’opposition qui ont été recalés à la présidentielle du 11 avril dernier, sont en prison. Il y a d’abord eu Reckya Madougou, du parti “Les Démocrates”, accusée de planifier le meurtre de personnalités du nord et depuis jeudi dernier, Joël Aivo, porte étendard du Front pour la Restauration de la Démocratie (FRD). L’universitaire, arrêté à Abomey-Calavi alors qu’il revenait des cours est soupçonné “d’atteinte à la sûreté et de blanchiment de capitaux“. Il a depuis été placé en détention provisoire en attendant son procès le 15 juillet.

Ses avocats attendent toujours de connaître les éléments sur lesquels se fonde la justice béninoise pour porter de telles accusations contre leur client. Me Barnabé Gbago, un universitaire comme Joël Aivo dit attendre d’avoir sous la main le dossier parce que ce n’est pas encore le cas. « Les pièces du procureur, de l’accusation ne nous ont pas encore été données donc il nous est difficile pour l’instant d’avoir une idée précise du dossier des accusations portées contre notre client » indique l’avocat.

Les accusations ont changé depuis son interpellation

Il explique par ailleurs que depuis l’interpellation de son collègue, les chefs d’accusation ne sont pas restés les mêmes. « Au début on a dit que c’était incitation à la violence, à des manifestations illicites, et aujourd’hui on nous dit qu’il y a blanchiment de capitaux et tentative de coup d’Etat » fait-il savoir au micro de RFI. Me Gbago est connu pour être un critique du régime Talon. Sur Sikka Tv, une chaîne de télévision appartenant à l’homme d’affaires Sébastien Ajavon , il a plusieurs fois tiré à boulets rouges sur le régime actuel et son appareil judiciaire notamment la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

En somme, il ne semble pas apprécier la gouvernance de l’actuel chef de l’Etat. Ce n’est donc pas surprenant qu’il soit le conseil de M Aivo dans cette nouvelle affaire judiciaire. Pour bien assurer la défense de son client, il attend donc d’avoir connaissance du dossier des accusations portées contre l’universitaire parce que lui et ses collègues de la défense ne sont « sûrs de rien, les choses ne sont pas encore claires ».