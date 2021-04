Dans l’après-midi de ce mercredi 14 avril, le ministre béninois de l’Intérieur a fait le point des derniers événements ayant secoué le Bénin. En effet, dans sa déclaration, Sacca Lafia est revenu sur la genèse des mouvements ayant conduit à des affrontements entre les forces de sécurité et de défense et des manifestants. Selon l’autorité ministérielle, « cette situation est la conséquence des agissements de quelques acteurs politiques qui avaient entrepris d’empêcher par tous les moyens la tenue du scrutin ».

Les forces de défense attaqués par des tireurs selon Sacca Lafia

Il rappelle dans sa déclaration que plusieurs actes terroristes ont été « projetés et préparés » dans beaucoup de grandes villes du Bénin. Il indique que des manifestants ont essayé pendant plusieurs heures d’empêcher la circulation des biens et des personnes en barrant les routes inter état numéro 2 et 3. Après les négociations qui se seraient révélées infructueuses, les forces de défense auraient été attaquées par des « tireurs embusqués armés de fusils de chasse et d’armes de guerre ».

21 blessés

Au total, 21 membres des forces de sécurité ont été blessés selon le point qui a été fait par le ministre béninois de l’Intérieur. Sacca Lafia indique également que cette situation a occasionné des dégâts matériels non négligeables. Les dommages matériels pourraient être estimés à plusieurs milliards de francs selon le ministre.