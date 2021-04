Le président de la République, Patrice Talon était, ce mercredi 14 avril 2021 au chevet des membres des forces de défense et de sécurité blessés durant les dernières manifestations pré-électorales enregistrées au Bénin. De retour de cette visite, il a posté un texte sur sa page Facebook où il estime que le «constat est triste et révoltant ». Il a promis l’assistance de l’Etat à ses agents blessés jusqu’à leur total rétablissement et assure que les auteurs directs et indirects de ses actes vont en répondre devant la justice.

Patrice Talon, président de la République, réélu selon les grandes tendances de la CENA, est allé, hier mercredi 14 avril, rendre visite aux 28 membres en charge de la sécurité publique blessés lors des récentes manifestations. Selon le post du chef de l’Etat, leur mission «était d’assurer le convoyage de matériels divers vers nos paisibles populations à l’intérieur du pays et vers les pays de l’hinterland ». C’est dans l’accomplissement de cette mission qu’ils «ont été attaqués, séquestrés, torturés et blessés par des individus répondant visiblement à des appels à manifester de personnalités politiques ».

Il a salué la bravoure de ces éléments qui «dans un engagement remarquable, ont fait montre de professionnalisme ». «Nous ne ménagerons aucun effort afin de les accompagner jusqu’à totale guérison », a écrit le président Talon. Il promet que les auteurs directs et acteurs indirects de ces troubles seront identifiés afin qu’ils puissent répondre de leurs actes. Pour lui, «le développement de notre Nation est une cause commune qui doit aller au-delà des éventuels clivages inhérents à la vie politique. ».