BOAD : le président Wadagni fait le point du financement des projets au Bénin

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a reçu ce mercredi 10 juin 2026 à Cotonou une délégation de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), conduite par son président Serge Ekué. L’audience a porté sur l’état du partenariat entre l’institution financière régionale et le Bénin, et sur les conditions d’un approfondissement de leur coopération.

Trois axes ont structuré les échanges : le niveau d’engagement actuel de la banque au Bénin, les voies et moyens pour améliorer les conditions de financement du développement, et le rôle de l’innovation dans la réflexion technique. À l’issue de la rencontre, Serge Ekué a résumé la teneur des discussions : « Nous avons fait un tour de notre actualité. Il connaît bien nos sujets. La banque va devoir faire plus. Nous allons devoir faire mieux, essayer de trouver les voies et moyens pour financer le développement dans les meilleures conditions possibles. »

Un engagement croissant au Bénin depuis quatre ans

La rencontre intervient alors que la BOAD a sensiblement accéléré ses décaissements au Bénin ces dernières années. Selon des données publiées par l’institution début 2025, la banque avait mobilisé environ 380 milliards de francs CFA en faveur de l’économie béninoise entre 2021 et 2025 — soit 30 % du total de ses financements cumulés dans le pays depuis sa création en 1976. Les interventions ont couvert les infrastructures routières, dont l’aménagement de la route Ouidah-Hillacondji pour 30 milliards FCFA, l’industrie avec des unités de production dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, le secteur privé, ainsi qu’un financement climatique de plus de 17 milliards FCFA structuré pour le compte du Bénin auprès du Fonds pour l’Environnement Mondial.

Un partenariat à redimensionner face aux nouvelles ambitions

Malgré ce bilan, les deux parties ont acté que le rythme et les modalités actuels restent insuffisants au regard des priorités du nouveau gouvernement. Investi le 24 mai 2026, Romuald Wadagni a réaffirmé lors de sa prise de fonction sa volonté de poursuivre la transformation structurelle du pays dans les secteurs du transport, de l’énergie, du numérique, du tourisme et de l’agriculture. Le troisième point évoqué lors de l’audience — l’innovation comme levier de réflexion technique — suggère que les deux parties envisagent de nouvelles modalités de financement, au-delà des instruments classiques de prêt. La BOAD tient sa prochaine session ordinaire de conseil d’administration au second semestre 2026, où de nouveaux engagements pays pourraient être formalisés.