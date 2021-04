L’émission socio-politique Zone Franche de la chaîne de télévision “Canal 3 Bénin” recevait ce dimanche 18 avril, le député du Bloc Républicain Benoit Dégla. C’était l’occasion pour les journalistes de l’interroger sur le score de Patrice Talon à cette élection présidentielle. En effet, le président sortant a obtenu 86% des suffrages exprimés selon la Commission électorale. Un pourcentage confirmé par la Cour constitutionnelle. Pour le député le score de Patrice Talon contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser n’est aucunement stalinien.

Le duo Talon-Talata avait en face de lui, des candidats qui ne faisaient pas le poids, fait observer l’ancien ministre du régime Yayi. « Vous convenez avec moi que les candidats qu’on avait en face, ce n’était pas par défaut, mais vous-mêmes, vous savez très bien qu’ils ne pouvaient pas défier le duo Talon-Talata. Le président Patrice Talon a un bilan à présenter et il a un projet de société clair et net qui donne l’espoir d’un Bénin meilleur. Ce qui n’est pas le cas chez les autres » croit savoir le parlementaire.

Battus à plate couture

Il conclut donc que le score de son champion n’est pas stalinien comme on a pu le voir dans d’autres pays africains récemment. Rappelons que les duos qui affrontaient le président sortant sont arrivés loin derrière lui. Alassane Soumanou et Paul Hounkpè des FCBE ont obtenu 11% des suffrages exprimés et Corentin Kohoué-Irénée Agossa, 2%.

Ce dernier duo était constitué de membres du parti Les Démocrates qui ont décidé de faire cavalier seul contre les consignes de leur parti politique. Ils ont d’ailleurs été suspendus. Irénée Agossa a déjà fait savoir qu’il ne se voyait plus au sein de cette formation politique qui compte dans ses rangs, l’ancien président du Bénin Thomas Boni Yayi.