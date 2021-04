Elon Musk, incroyable entrepreneur. En effet, ce dernier a décidé, au mois de février dernier, d’investir 1.5 milliard de dollars dans le bitcoin via sa société Tesla. Résultat, plus qu’un investissement, l’entreprise semble vouloir faire le pari de la cryptomonnaie et offre même la possibilité de s’offrir une Tesla en BTC.

L’entreprise profite également de l’occasion pour réaliser de jolis coups. Lors de la publication de ses résultats trimestriels, il a été confirmé que la firme a revendu pour 272 millions de dollars de BTC, pour une plus-value estimée à 100 millions environ. Un énorme coup qui permet donc à la firme d’enregistrer de beaux bénéfices.

Tesla réalisé plus de 100 millions de bénéfices grâce au bitcoin

Aujourd’hui, Tesla ne possède « plus » que 1.3 milliards de dollars en bitcoin. Pas question toutefois de jeter cet argent par la fenêtre. Zack Kirkhorn, directeur financier de l’entreprise a confirmé que Tesla avait une vision long-termiste de la chose et n’hésiterait pas à faire du bitcoin, une pièce centrale de son business model.

Une vision sur le long-terme

L’idée est de générer un portefeuille conséquent, susceptible de prendre beaucoup de valeur dans les années à venir. Une solution alternative aux banques et institutions plus classiques, parfois trop contraignantes. Bien entendu, en cas de dépréciation de la valeur du BTC, des décisions seront prises en conséquence.