Jason Whitlock est un journaliste sportif noir américain, une personnalité de la télévision, un animateur de radio et un ‘’podcasteur’’. Très tôt dans sa carrière, ses chroniques emportées et passionnées sur le sport lui ont valu le prestigieux «Prix du journalisme national Scripps Howard pour le commentaire» en 2007. Il est le seul écrivain sportif à avoir remporté le prix. Récemment, le journaliste voyait son compte sur le réseau social à l’oiseau bleu, suspendu. Et la raison en serait, une critique que le journaliste aurait faite sur la récente acquisition immobilière de l’un des fondateurs du Mouvement ‘’Black Lives Matters’’(BLM).

Bloqué « pour divulgation d’informations personnelles »

C’est vendredi que le journaliste a constaté qu’il ne pouvait plus avoir accès à son compte Twitter. Contacté, le réseau à l’oiseau bleu lui avait fait savoir qu’il avait été bloqué, pour avoir violé la politique du réseau en matière de confidentialité. Le compte de Jason Whitlock, avait été suspendu pour avoir « divulgué des informations personnelles » sur un autre utilisateur du réseau. Et cet autre utilisateur, est Patrisse Cullors, 37 ans, artiste et activiste afro américaine, considérée comme l’une des cofondatrices du mouvement ‘’Black Lives Matters’’.

Et « les informations personnelles » dont faisait mention Twitter, ce serait le fait pour le journaliste d’avoir répondu sur le réseau à une publication du New York Post faisant état des surprenantes récentes acquisitions immobilières de Cullors. Dans son commentaire, Jason Whitlock, a inclus un lien vers le site web immobilier qui le premier avait rapporté les détails de l’acquisition immobilière.

Selon la presse américaine, Patrisse Cullors, avait au cours de ses dernières années, fait plusieurs achats de biens immobiliers. Des achats dont, une propriété de 3,2 acres en Géorgie payée 145 000 de dollars et récemment, une maison de 1,4 million de dollars à Los Angeles. Des acquisitions qui avaient suscité des interrogations alors même que des questions émergeaient sur la façon dont le mouvement ‘’Black Lives Matter’’ (BLM) géraient les fonds qu’il collectait. En 2020, ce n’était pas moins de 90 millions de dollars que le mouvement avait collecté.