Trump furieux contre l’Iran après la divulgation de son accord de paix

Le 13 juin 2026, Donald Trump a accusé les autorités iraniennes d’avoir divulgué des éléments d’un projet d’accord en cours de négociation entre Washington et Téhéran. C’est via son réseau social Truth que le chef de l’État s’est exprimé au sujet de cet accord de paix, qui se fait tant attendre.

Cette réaction intervient alors que les États-Unis et l’Iran seraient proches d’un compromis destiné à prolonger la trêve en vigueur et à ouvrir une nouvelle phase de discussions sur le programme nucléaire iranien. En effet, de l’aveu même du régime iranien, un accord “n’a jamais été aussi proche”.

Trump fustige la mauvaise foi iranienne

Il apparaît qu’un mémorandum d’entente serait actuellement finalisé. Le texte prévoirait une prolongation du cessez-le-feu de 60 jours afin de permettre la poursuite des négociations. Les discussions à venir porteraient notamment sur la gestion des stocks enrichis d’uraniem que détient toujours Téhéran, de même qu’un allègement des sanctions économiques imposées par Washington à l’encontre de l’Iran.

Problème, Donald Trump a contesté les détails publiés dans la presse, estimant qu’ils ne reflétaient pas les termes réellement convenus. Il a ensuite accusé l’Iran de mauvaise foi, invitant ensuite le régime à rapidement se reprendre. Dans tous les cas, les signaux d’un rapprochement se multiplient depuis plusieurs jours.

Un accord entre Washington et Téhéran, tout de même attendu

Si nous n’en savons pas davantage sur le calendrier, certaines informations font état d’une signature d’un accord ce week-end, probablement en Europe. Le vice-président américain JD Vance serait attendu sur le continent pour participer aux dernières étapes du processus.

Les marchés eux, ont particulièrement bien réagi, le S&P 500 prenant quasiment 1 % après ces annonces. Les marchés de l’énergie semblent eux aussi respirer. En effet, le prix du brent a chuté de 2,47 %, repassant sous les 87 USD. Les prix à la pompe pourraient bientôt suivre, permettant ainsi aux économies dépendantes, de respirer.