The nominees for #BRITs 2021 International Male Solo Artist are:



⚡️ @springsteen

⚡️ @burnaboy

⚡️ @donaldglover

⚡️ @tameimpala

⚡️ @theweeknd



Watch The BRIT Awards 2021 on 11 May on @ITV and @WeAreSTV pic.twitter.com/Jb3SQPl6IT