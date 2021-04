Le dossier relatif au décès de l’influenceuse ivoirienne Sarah Gandon connue sous le pseudonyme de « Champagne d’Afrique » continue de défrayer la chronique. La Police a fait savoir que celui qui est soupçonné d’avoir violé et violenté la jeune femme serait passé aux aveux. L’annonce a été faite par le canal d’un communiqué rendu public sur le compte Facebook de la police.

Il a accepté avoir été en compagnie de la défunte dans la résidence

On retient du texte que les complices du mis en cause sont toujours en cavale et seraient vivement recherchés. « Interrogé, ce dernier avoue avoir été en compagnie de la défunte à ladite résidence meublée quelques heures avant sa mort », a martelé le communiqué de la police sur le réseau social de Mark Zuckerberg. Il aurait également accepté avoir drogué la jeune femme en introduisant dans sa boisson une substance prohibée. Il l’aurait par la suite violenté, violé et dépouillé de son téléphone portable, de l’argent ainsi que de certaines choses qu’elle avait sur elle.

Un violeur connu

Le suspect pour sa part qui s’appelle Zadi Isidore alias Izi avait été interpellé par la police Ivoirienne le 16 avril. Suite au dernier développement de ce dossier, on apprend qu’il ne serait pas à son coup d’essai. « Ce dernier a été formellement identifié par une trentaine de victimes pour viol, chantage, administration de substances nuisibles à la santé, publication illégale d’éléments d’identification de personnes physiques et séquestration », a poursuivi le communiqué de la police.