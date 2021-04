4 milliards de dollars. C’est du moins la nouvelle valorisation de la société Clubhouse suite à une levée de fonds qui a été faite ce dimanche 18 avril. L’annonce a été faite par l’agence américaine Bloomberg. Clubhouse est en réalité une plateforme qui offre depuis l’année dernière, des salons de conversations uniquement audio. A en croire les explications fournies par le groupe sur son blog, la récolte de fonds a été finalisé en janvier.

Accueillir plus d’utilisateurs…

L’objectif est de pouvoir «accueillir plus d’utilisateurs», «renforcer son infrastructure» et «soutenir les créateurs» organisant des discussions en direct. «Depuis, nous avons grandi bien plus vite que ce à quoi nous nous attendions, au fur et à mesure que Clubhouse se répandait», a poursuivi le groupe sur son blog. Le groupe a également profité de cette occasion pour faire part des différentes difficultés qu’il a rencontrées au cours de l’année écoulée.

Quelques difficultés au cours de l’année écoulée

On retient que les serveurs ont parfois eu du mal à contenir les différentes données. Les algorithmes créés ne répondraient plus aux besoins de la société. Tout ceci aurait motivé le groupe à faire appel à de nouveaux investisseurs pour la levée de fonds. Comme structures impliquées dans cette levée de fonds, on peut noter : la société de capital-risque Andreessen Horowitz, les fonds DST Global et Tiger Global. Le richissime homme d’affaires Elad Gil est également participé à la mobilisation des fonds.