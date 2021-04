Elon Musk est l’un des grands patrons d’entreprises américaines qui défendent la cryptomonnaie. Il y a un mois, il avait acheté 1,5 milliard de Bitcoin faisant grimper le prix de la monnaie virtuelle. De 39 mille 500 dollars, le Bitcoin était passé à 46 mille 856 dollars. Ce qui faisait une augmentation de 19%. Elon Musk n’aide pas que le Bitcoin. En février dernier il avait fait grimper en quelques minutes de 25% la valeur de Dogecoin, une autre monnaie virtuelle, en publiant un seul tweet. Le message ne contenait que le mot « Literally » suivi d’une photo de la mascotte d’un Doge, un Shiba Inu,(chien vif et très intelligent ) atterrissant sur la lune dans un accoutrement d’astronaute.

“Space X va mettre un Dogecoin sur la lune”

Hier jeudi 1er avril, le patron de Space X a encore fait une bonne action pour la monnaie virtuelle à travers un autre tweet moins laconique. « Space X va mettre un Dogecoin littéral sur la lune littérale » a-t-il écrit sur le réseau social de l’oiseau bleu. Cela a suffi pour rehausser de 29% la valeur de cette cryptomonnaie présentée comme une blague lors de sa sortie le 06 décembre 2013 et qui a rapidement développé sa propre communauté en ligne atteignant une capitalisation boursière de plus de 60 millions de dollars un an plus tard.

Sa valeur en bourse a depuis dépassé les dix milliards de dollars selon Business Insider. Dogecoin a bénéficié de la bonne publicité de plusieurs stars comme le rappeur Snoop Doog et Gene Simmons. Rappelons que le Dogecoin a comme logo une représentation d’un chien, le Shiba Inu .