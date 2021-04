Au Japon, une femme dont les poumons ont été gravement endommagés par le coronavirus a reçu la première transplantation pulmonaire au monde de donneurs vivants, ont indiqué les médecins. L’hôpital universitaire de Kyoto a déclaré que la femme avait subi mercredi une opération de 11 heures par une équipe médicale de 30 personnes pour transplanter le tissu pulmonaire de son mari et de son fils.

Le SARS-CoV-2 est connu pour causer de graves lésions pulmonaires chez certains patients. Dans le cadre de leur rétablissement du coronavirus, des patients dans certains pays ont reçu des transplantations pulmonaires. Toutefois, l’hôpital de Kyoto a déclaré que ce cas est le premier dans lequel du tissu pulmonaire a été transplanté de donneurs vivants à un patient Covid-19.

Le Dr Hiroshi Date, un chirurgien thoracique de l’hôpital qui a dirigé l’opération, a déclaré que cela donne de l’espoir aux patients souffrant de graves lésions pulmonaires dues au virus. « Nous avons démontré que nous avons désormais une option de transplantation pulmonaire (de donneurs vivants) », a-t-il déclaré jeudi lors d’une conférence de presse.

Les donneurs sont dans un état stable

La patiente, identifiée uniquement comme une femme de la région occidentale du Japon du Kansai, a contracté le virus fin 2020 et a passé des mois sur une machine qui lui servait de poumon artificiel, selon l’hôpital universitaire de Kyoto. Le virus a causé tellement de dommages à ses poumons qu’ils n’étaient plus fonctionnels et elle avait besoin d’une greffe de poumon pour vivre.

Le mari et le fils de la femme ont donc offert des parties de leurs poumons. Les greffes de donneurs en état de mort cérébrale sont encore rares au Japon, et les donneurs vivants sont considérés comme une meilleure option, selon le communiqué de l’hôpital. Le mari et le fils sont dans un état stable et la femme reste aux soins intensifs. Elle devrait pouvoir quitter les soins dans environ deux mois, selon l’hôpital.