La vaccination semble ne pas se montrer efficace à 100%, pour lutter contre le coronavirus (covid-19), d’après une étude. En effet, une maison de retraite dans le Kentucky aux Etats-Unis, où la majorité des personnes avait été vaccinée contre la maladie, fait face à une propagation d’un variant du virus. L’information a été donnée par une étude, publiée hier mercredi 21 avril 2021, du centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

4 personnels soignants ont deux fois reçu le vaccin Pfizer

C’est par un membre qui n’avait pas été vacciné que le variant a pu entrer dans la maison de retraite. Cependant, même si plus de 90% des personnes habitant cette dernière a été vaccinée, cela n’aura pas suffi pour barrer la route au variant, qui a touché 44 personnes (24 résidents et 20 personnels soignants). Cela soulève donc le problème de l’efficacité des vaccins contre la covid-19, d’autant plus que 18 résidents et 4 personnels soignants ont deux fois reçu une injection du vaccin Pfizer.

Pour les auteurs de l’étude, la vaccination à elle seule ne suffit pas pour venir à bout du coronavirus et de ses variants. En effet, ils ont fait savoir qu’elle doit être suivie d’une « attention continue à la prévention des infections et aux pratiques de contrôle », comme le dépistage régulier pour détecter les cas ou encore le lavage des mains.