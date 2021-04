Ce dimanche, le Haut Conseil de la Santé Publique a confirmé ses nouvelles recommandations concernant les personnes d’ores et déjà vaccinées. Selon les scientifiques consultés, les individus ayant reçu les deux doses de vaccin devraient pouvoir et pourraient dans les semaines à venir voir les restrictions imposées, considérablement s’alléger.

Le HCSP, dans son dernier rapport, estime que ces personnes pourraient recevoir la possibilité de ne plus porter le masque en intérieur à condition de respecter les gestes barrières. Une manière pour le Conseil de rappeler que les efforts doivent être maintenus. La distanciation physique reste l’un des outils les plus efficaces afin de lutter contre la maladie.

Les personnes double vaccinées, bientôt plus libres ?

Ce même rapport suppose une intensification claire de la campagne vaccinale. En France, le vaccin Janssen vient d’être homologué et pourrait apporter un nouveau souffle à cette campagne alors que plus de 14 millions de Français ont d’ores et déjà été vaccinés. De fait, le HCSP demande à ce que la vaccination soit ouverte à tous.

La France renforce son arsenal anti-covid

Des changements minimes donc, qui dénotent toutefois un changement de la situation. En effet, en France, les variants sud-africains et brésiliens sont largement minoritaires tandis que le variant indien est quasi-inexistant. Les contrôles aux frontières ont été renforcés et la stratégie de vaccination s’intensifie, laissant ainsi entrevoir la lumière au bout du tunnel.