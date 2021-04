Après le ministre Benjamin Hounkpatin, et plusieurs autres personnalités comme le Directeur général de la police républicaine, c’est au tour du président Patrice Talon de se faire vacciner. Le numéro 1 béninois a reçu sa première dose de vaccin anti covid-19 hier jeudi 15 avril à Cotonou. Il a donné l’exemple au peuple béninois. Ce qui ne laisse pas indifférent le ministre de la santé. « Le 1er avril dernier et, comme vous le savez, moi aussi je me suis vacciné au lancement (de la campagne de vaccination). Là, le chef de l’Etat vient de se faire vacciner également. C’est pour vraiment lancer un appel à l’endroit de toute la population, notamment les personnes ciblées » a déclaré Benjamin Hounkpatin.

En effet, les personnes ciblées sont celles qui souffrent de pathologies comme le diabète, l’hypertension, la drépanocytose, l’asthme et l’obésité, les citoyens âgés de plus de 60 ans et les personnels de santé. Le Bénin comme la plupart des pays du monde a enregistré des décès dus à cette pandémie. A la date du 12 avril dernier, le bilan faisait état de 95 morts. Le nombre de cas confirmés est de 7 mille 611 pour 6 mille 728 guéris.

” Le bénéfice tiré de la vaccination est largement supérieur aux risques éventuels “

Le gouvernement béninois espère limiter la contamination au Covid avec cette campagne de vaccination. Le ministre tente de convaincre les réticents en indiquant que le bénéfice tiré de la vaccination est largement supérieur aux risques éventuels. « Ces vaccins vont nous permettre de nous préserver contre la maladie » a-t-il déclaré, invitant de nouveau la population ciblée à se rendre massivement dans les lieux de vaccination pour recevoir leur dose.