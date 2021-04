Le coronavirus est connu pour s’attaquer très dangereusement aux personnes âgées. Cependant un cas malheureux survenu en Belgique vient de démonter qu’aucune catégorie d’âge n’est épargnée par le virus. Dans la ville d’Arlon, une jeune fille, Tifany Lieffring âgée de 21 ans est décédée après avoir contracté le coronavirus trois jours après. Le décès est survenu après un arrêt cardiaque sur une embolie pulmonaire engendré par le virus.

D’après le site Lalibre, la jeune fille se sentait très bien et ne souffrait ni d’hypertension ni de diabète avant que le décès ne survienne. Les choses se seraient compliquées pour elle en 24h et après avoir été admise à l’hôpital, elle a perdu la vie. Selon le père de la victime, la mort de sa fille est la preuve qu’aucun âge n’est épargné par les dégâts du Coronavirus. « S’il y a un enseignement que l’on peut retenir de tous ces événements, c’est que cette maladie ne frappe pas que les personnes âgées », a-t-il confié à Sudinfo.

Interrogé sur la façon dont le virus a pu emporter aussi rapidement la jeune fille, Yves van Laethem infectiologue et porte-parole interfédéral Covid-19 a parlé d’une forme rare et foudroyante du coronavirus. Selon lui, Tifany Lieffring a développé une complication thromboembolique du virus. « Après la phase virale, il y a chez certaines personnes une phase inflammatoire, qui est caractérisée par d’autres problèmes, style thrombose, embolie ou autre chose du même type. D’habitude, les complications de type thromboembolique n’arrivent pas dans les premiers jours de l’infection. Quand elles arrivent, c’est au minimum 5 à 7 jours après le début des symptômes. Ici c’est très très rapide », a-t-il expliqué.

Un mystère

Selon l’infectiologue, ces genres de cas sont extrêmement rares dans le pays et surtout dans cette catégorie d’âge. Il a indiqué que c’est une exception très rare, mais les raisons de cette exception demeurent pour lui un mystère. « C’est très malheureux pour elle et ses proches, mais c’est heureusement une exception très rare, à la fois dans la rapidité, dans la tranche d’âge, et dans l’absence de comorbidités. Pour quelles raisons ? Y a-t-il un facteur génétique ? Cela reste un mystère » a-t-il déclaré.