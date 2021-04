Nathalie Koah, influenceuse camerounaise, est célèbre sur la toile notamment pour son histoire d’amour, tumultueuse sur la fin qu’elle a eu avec la star mondiale du football Samuel Eto’o. Une histoire qui elle l’a reconnu, il y a encore quelques jours alors qu’elle était de passage sur une émission en Côte d’ivoire, a fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. Mais de l’eau avait coulé sous les ponts, et l’influenceuse qui semble s’être complètement remise de la rupture d’avec la star, a retrouvé l’amour et une vie de couple. Cependant, sur la toile, nombreux étaient ses détracteurs à lui reprocher de garder secrète l’identité de son compagnon. Ce mardi, sur Facebook, Nathalie Koah donnait ses explications.

« Laissez-moi consolider les liens de ma relation »

Ce mardi, sur sa page Facebook, Nathalie Koah revenait sur les nombreuses supputations à propos de l’identité de celui qui aujourd’hui semble y avoir remplacé Samuel Eto’o. L’influenceuse évoquant un récent commentaire qui avait donné l’impression d’avoir été fait par quelqu’un de très proche, a voulu ce mardi « dissiper le doute » dans les « esprits ».

« il n’est pas question que mon fantôme de chéri sorte de sa cabane en toile d’araignée pour qu’enfin vous légitimiez ma situation sentimentale » avait commencé Nathalie Koah. Et l’influenceuse d’expliquer que contrairement à ce qu’on pouvait croire, elle n’avait « absolument rien contre le fait d’exposer son couple…au contraire ». Seulement, tirant leçons de ses déboires passées, la célébrité camerounaise, tenait à préserver cette fois sa vie de couple.

Car Nathalie Koah, qui a célébré le mariage coutumier il y a un an seulement, dans l’intimité familiale, entendait bien un jour se faire honorer devant « dieu, les hommes, sa famille, ses amies et la loi ». En attendant, Nathalie Koah faisait cette requête : « Svp laissez-moi consolider les liens de ma relation, la vivre au maximum, sans le regard et le jugement parfois déstabilisant des réseaux sociaux ».