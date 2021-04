Hillary Clinton a profité d’une interview qu’elle accordée à un média américain ce jeudi 1er avril pour se prononcer sur la question relative au droit de vote aux Etats-Unis. L’ancienne candidate démocrate au scrutin présidentiel faisait notamment savoir qu’il fallait abroger l’obstruction systématique pour les questions constitutionnelles. En plus de tout ceci, elle ajoute que la législation sur le droit de vote ainsi que d’autres mesures doivent être revues.

La question du droit électoral

Elle annonce que dès les prochaines semaines, des actions seraient engagées dans ce sens. « Il devrait certainement être levé pour les questions constitutionnelles, et je mettrais les questions de droit électoral en tête de cette liste », a déclaré l’ancienne cheffe de la diplomatie américaine. Elle rappelle que l’actuelle législation prévoit 60 voix pour faire passer une loi. De plus en plus de démocrates s’inscrivent sur la liste de celles et ceux qui optent pour la suppression de l’outil procédural.

Une pique à l’endroit des républicains

Elle n’a pas manqué de lancer quelques piques à l’endroit des républicains qui ont contesté les résultats du dernier scrutin présidentiel en soutien à Donald Trump. « Nous avons eu de bonnes élections. Plus de gens ont voté. C’était juste. C’était crédible. Cela a été certifié par de nombreux États républicains et les républicains n’ont pas aimé le résultat. Ils ont essayé de changer les règles pour qu’il soit plus difficile pour les gens de voter et de faire compter leurs votes », avait-elle déclaré lors de cette sortie médiatique.