Les amoureux du football béninois sont certainement nostalgiques de l’épopée des écureuils du Bénin lors des éliminatoires de la Can 2004. La sélection béninoise comptait en sein un certain Oumar Tchomogo qui empilait les buts presque à chaque match. Il y a ensuite eu, Razack Omontoyossi, un autre “goleador” qui faisait beaucoup de bien à l’attaque béninoise. Depuis que ce joueur a raccroché les crampons, les écureuils n’ont plus eu d’attaquants prolifiques. Steve Mounié, la star de l’attaque béninoise marque peu. Il en est de même pour Mickael Poté. La preuve, depuis quelques années, le Bénin ne score plus suffisamment en rencontres officielles.

” Sans mettre la charrue avant les bœufs, son passeport est déjà en cours d’établissement “

Lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, la sélection nationale s’est hissée en quart de finale en ne marquant que 3 buts. L’avenir est cependant prometteur puisqu’il y a de jeunes attaquants qui pourraient bien arborer un jour les couleurs du Bénin. Michel Dussuyer, l’entraîneur du 11 national en a parlé le Weekend dernier sur la Radio Tokpa. Invité de l’émission « Weekend à tout vent » de cette chaîne de radio, le français a parlé de Andreas Hountondji, l’attaquant du Stade Malherbe de Caen en ligue 2 française. Selon ses dires, le contact a déjà été établi avec le jeune joueur. « Je lui ai parlé du Bénin. Sans mettre la charrue avant les bœufs, son passeport est déjà en cours d’établissement » a déclaré Michel Dussuyer. En clair, il y a de forte chance pour que le jeune homme joue pour le Bénin.

Un autre attaquant béninois pas très connu du public a également tapé dans l’œil de l’entraîneur béninois. Il s’agit de Ange Tchibozo. Ce dernier joue avec les équipes de jeunes de la Juventus Turin en Italie. « A cause de la Covid, je n’ai pas pu voyager pour le voir jouer , mais bientôt je le verrai » promet celui qui a déjà conduit par deux fois, la sélection béninoise à la Coupe d’Afrique des Nations. En attendant de voyager en Italie, Dussuyer dit déjà beaucoup de bien du joueur. « Il évolue dans un grand club, il a un énorme potentiel et représente l’avenir » a déclaré le sélectionneur du Bénin. L’homme a également évoqué les cas Colin Dagba et Jules Koundé.

Il ne rêve pas du Bénin mais des Bleus

Le premier a clairement dit à Dussuyer qu’il ne comptait pas jouer avec le Bénin pour l’instant. Certainement qu’il lorgne du côté de l’équipe de France. On l’espère pour lui, mais la concurrence est si grande au sein des Bleus qu’il pourrait bien être déçu à la longue. Jules Koundé , un autre joueur béninois du FC Séville en Espagne a aussi dit au coach des écureuils qu’il ne rêvait pas du Bénin mais des Bleus. Aucun de ces deux joueurs n’a pour l’instant été convoqué en Equipe de France. Ils ont cependant l’avantage de l’âge. Ce sont de jeunes joueurs plein d’avenir.