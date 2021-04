Hier dimanche 18 avril, le maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou a rencontré les superviseurs et coordonnateurs de zone de l’Union progressiste dans la salle du peuple de l’hôtel de ville. Le superviseur général de la campagne du duo Talon-Talata dans la commune a fait le point du déroulement des élections avec les siens. Il a notamment parlé du taux de participation au scrutin dans la commune d’Abomey-Calavi. Un taux dont il n’est pas satisfait.

« Au soir du 11 avril 2021 quand on m’a transmis la compilation des résultats de la commune d’Abomey-Calavi, j’étais tombé malade. Malade parce que nous n’avons pas atteint les prévisions du taux de participation que nous avons prévu pour la commune d’Abomey-Calavi » a déclaré d’entrée le maire Angelo Ahouandjinou qui recevait les coordonnateurs et superviseurs de zone, venus des 149 quartiers et des 13 coordinations de la commune.

La population tient trop compte de “l’argent de porte-à porte”

Il reconnaît cependant que les tendances de la Céna “avec ce qu’on a eu au plan national” l’ont convaincu du travail abattu par les superviseurs et coordonnateurs.« Vous avez fait un bon travail et vous êtes à féliciter » a dit Angelo Ahouandjinou à ses invités. Selon le journal l’Evènement Précis qui rapporte l’information, le superviseur général de la campagne du duo Talon-Talata à Abomey-Calavi a fait savoir que le fort taux de participation qu’il espérait n’a pas été atteint mais le chef de l’Etat a pu obtenir plus de 80% des suffrages exprimés.

Angelo Ahoundjinou pense par ailleurs que les mentalités doivent évoluer parce que la population continue de tenir compte de “l’argent de porte-à-porte, de l’argent de dernier moment pour sortir et voter”. Et vu que c’était “la première élection organisée sans argent à distribuer aux militants sur le terrain”, cela s’est ressenti.