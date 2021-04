La société spatiale américaine, SpaceX, fondée par le milliardaire américain Elon Musk, est aujourd’hui un poids lourd dans le domaine spatial. Pour preuve, l’agence spatiale américaine, la NASA, a porté son choix sur cette compagnie pour envoyer des astronautes dans l’espace, en signant un contrat estimé plusieurs centaines millions de dollars.

« Je veux faire des fusées pour envoyer des hommes dans l’espace »

Avant d’en arriver là, les choses n’ont cependant pas toujours été faciles pour Elon Musk qui nourrissait depuis plusieurs années le rêve d’envoyer des hommes dans l’espace. Selon l’astronaute français et ancien de la NASA, Michel Tognini, les astronautes ne croyaient pas trop en Elon Musk. Dans une interview accordée au média français BFM Business sur le réseau social Twitch, il a déclaré : « Quand on a vu arriver Elon Musk en 1995, j’étais à la NASA, on l’a vu arriver tout timide et il nous disait :’je veux faire des fusées pour envoyer des hommes dans l’espace’. On n’y croyait pas trop, personne n’y croyait vraiment ».

Aujourd’hui, les choses sont différentes puisque SpaceX a fait du chemin et a déjà envoyé des astronautes sur la station spatiale internationale. Notons que la société d’Elon Musk s’est montrée particulièrement utile concernant le coût de décollage d’une fusée, qui était très onéreux pour la NASA, à l’époque. Selon Michel Tognini, « un décollage coûtait 500 millions de dollars ». Cependant, l’intervention d’Elon Musk a permis de diminuer ce coût par dix.