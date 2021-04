En Février 2020, le président togolais sortant, Faure Gnassingbé Eyadema était réélu comme président pour un quatrième mandat. Un quatrième mandat qui allait maintenir un Gnassingbé Eyadema à la tête du Togo pour la sixième décennie et peut-être plus. Cette réélection controversée et contestée par l’opposition, avait fait suite à des mois de tensions politiques dans le pays.

Mais alors que la classe politique opposante s’investissait dans un lobbying international pour isoler le président, la presse internationale révélait des correspondances d’instances internationales et de pays partenaires, dont la France, félicitant le président. Des révélations ardemment contestées au Togo. Mais ce Mercredi le Quai d’Orsay mettait fin à la polémique.

Simple « courtoisie internationale »…

Au soir du 22 février 2020, la commission nationale électorale chargée de superviser l’organisation des élections, donnait au grand dam de ses détracteurs, Faure Gnassingbé victorieux avec 72% des suffrages exprimés. Des élections entachées, selon des observateurs, d’allégations de fraude généralisée de la part de l’opposition, et notamment du principal rival du président sortant, Agbeyome Kodjo.

Du coup, que la presse internationale fasse état, de correspondances qui semblaient adouber le nouveau président par des partenaires techniques et financiers (PTF) clés pour le pays, en l’occurrence, la France , l’Allemagne et l’Union Européenne, avait déplu à l’opposition au Togo. Avec le journaliste d’un média français fortement pris à partie par des politiques togolais et accusé d’affabulation.

Mais ce Mercredi, le ministère français des Affaires Etrangères dans un point de presse donnait raison au journaliste. Selon le Quai d’Orsay, la correspondance que « le Président français Emmanuel Macron a envoyé le 25 mars 2020 » avait envoyé à son « homologue togolais » lui adressant « tous ses “vœux de succès” », était authentique. Et ne répondait qu’à un souci de sacrifier à une « courtoisie internationale » de rigueur « à l’occasion de l’élection d’un chef de l’Etat ».