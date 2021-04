Triste nouvelle pour les fans du club de cinquième division anglaise, Yeovil Town. En effet, le capitaine du club Lee Collins est passé de vie à trépas, hier mercredi 31 mars 2021, à l’âge de 32 ans. L’information a été donnée par le club, sur les réseaux sociaux. Ce dernier n’a pas manqué de manifester une pensée à l’endroit de la famille et des proches du défunt. Par ailleurs, aucune information concernant les causes de la mort de Lee Collins n’a fuité.

Le club demande que l’intimité de la famille du défunt soit préservée

Dans un communiqué, le club Yeovil Town a demandé à ce que l’intimité de la famille de ce dernier soit préservée. « Tous au Yeovil Town Football Club pleurons la perte du capitaine du club. Lee est malheureusement décédé hier et nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses amis. Nous demandons à chacun de respecter la vie privée de la famille en ce moment » a-t-il indiqué.

Notons que le décès du capitaine de Yeovil Town a impacté sur la rencontre entre les clubs d’Altrincham et des Glovers. Celle-ci qui devait se tenir le vendredi 2 avril 2021, a finalement été reporté. Pour rappel, Lee Collins était défenseur central et avait été formé auprès des Wolves.

Rest in peace, Lee Collins.



