Mourinho prêt à miser sur Mbappé au Real Madrid, sous conditions

Le retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid, attendu dans les prochains jours, replace Kylian Mbappé au centre d’un dossier que le club madrilène espère enfin stabiliser. Le technicien portugais, dont l’accord avec Florentino Pérez a été confirmé le 15 mai par le quotidien Marca, aurait déjà une vision arrêtée sur l’avenir de l’attaquant français au sein du projet merengue.

Selon le journal généraliste El Periódico, Mourinho aurait prévu un entretien direct avec Mbappé avant la reprise de la saison afin de clarifier les attentes à son égard, notamment sur sa relation avec certains coéquipiers. La radio espagnole Onda Cero précise de son côté que le Portugais aurait déjà pris contact avec trois joueurs de l’effectif — dont l’international français figurerait, au conditionnel, parmi les destinataires.

Un repositionnement tactique envisagé

Sur le plan sportif, le site britannique TEAMtalk rapporte que Mourinho envisagerait de repositionner Mbappé sur un côté, s’éloignant ainsi du rôle d’attaquant axial qu’il a occupé depuis son arrivée à l’été 2024. Cette réorganisation impliquerait le recrutement d’un avant-centre de métier, identifié comme l’un des besoins prioritaires du mercato estival.

Mbappé, sous contrat jusqu’en 2029, a lui-même écarté tout départ lors d’une déclaration en zone mixte mi-mai : « Je suis très heureux à Madrid. » La rumeur d’un transfert vers Chelsea, alimentée par le média espagnol El Nacional, a été démentie par le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, qui a rappelé que le club londonien ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine — condition incompatible avec le profil du joueur.

Un vestiaire à reconstruire

L’arrivée de Mourinho intervient après deux saisons consécutives sans titre pour le Real Madrid, marquées par les passages agités de Xabi Alonso puis d’Álvaro Arbeloa. Jorge Valdano, ancien directeur sportif du club, a estimé que le vestiaire nécessite le recrutement d’au moins cinq joueurs, dont quatre défenseurs. Le départ de Dani Carvajal, officialisé par le club, accentue l’urgence en défense.

L’annonce officielle de Mourinho est attendue après le dernier match de la saison, ce 23 mai contre l’Athletic Club au Santiago Bernabéu. Selon Fabrizio Romano, le Portugais se rendra à Madrid dans la foulée pour signer les documents contractuels — un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2028.