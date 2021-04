La concurrence ne cesse d’être de plus en plus rude chez les hommes les plus riches du monde. Après la première place du classement des hommes les plus riches de la planète autrefois disputée entre les milliardaires Elon Musk (Tesla) et Jeff Bezos (Amazon), et remportée par ce dernier, un autre duo se dispute la deuxième place.

Elon Musk a repris sa place

Le milliardaire français Bernard Arnault, magna du luxe, a en effet dépassé l’américain Elon Musk, durant un moment au cours de la journée de ce mardi 20 avril 2021. Il n’a cependant pas fallu longtemps pour que le patron de SpaceX reprenne sa place derrière Jeff Bezos, selon le classement établi par le magazine américain Forbes. Un autre classement fait par le média Bloomberg, a par ailleurs positionné le patron du groupe LVMH à la quatrième position (146 milliards de dollars) et Elon Musk (183 milliards de dollars) à la deuxième position.

Notons que la situation entre les milliardaires français et américains semble ne pas perturber l’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos. Ce dernier, patron d’Amazon, dispose d’une valeur nette de 197 milliards de dollars.