La pandémie du nouveau coronavirus avec sa dose de crise économique n’aura pas fait que des pauvres, elle a permis à d’autres personnes qui ont su profiter d’elle, d’accroître leur fortune. D’après le dernier classement de Forbes des grandes fortunes françaises, trois nouveaux Français ont accru leurs richesses en dépassant la barre d’un milliard de dollars. Parmi ces nouveaux propriétaires d’un moins un milliard de dollars, figure le PDG du laboratoire Moderna, Stéphane Bancel. Sur la liste des 42 français disposant du milliard, il fait son entrée et se positionne à la 23ème place avec une richesse de 3,5 milliards d’euros.

Le PDG français de Moderna Therapeutics, une société américaine de pointe qui s’est aussi lancée dans la course au vaccin anti-covid, dispose à lui seul de 8% du capital de la société. Entre 2019 et 2020, la France est passée de 39 à 42 milliardaires. Selon Forbes, cette « équipe de France des milliardaires » totalise à elle seule un peu plus de 510 milliards de dollars. « La plupart d’entre eux sont parvenus à stabiliser leur fortune, certains l’ont même vue augmenter de manière significative », a commenté le magazine Forbes dans son classement révélé ce mardi.

Le trio demeure

Dans ce classement, le trio en tête, Bernard Arnault (LVMH, propriétaire du groupe « Les Echos-Le Parisien »), Françoise Bettencourt-Meyers (L’Oréal), et François Pinault (Kering et Christie’s) est demeuré inchangé.