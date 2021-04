Ce Mardi débutait sur un chaine française de télévision, une émission au concept novateur, ‘’Canap 95’’. L’émission veut permettre une rétrospective sur les émissions à succès qui ont eu lieu dans les années 95, grâce à des extraits et des images d’archives. ‘’ Canap 95 ‘’ goupillée par Eric Charbonnier a tout de suite intéressé les spectateurs français, avec selon des maisons de sondages, plus d’un million et demi de téléspectateurs qui ont répondu présents à la première de l’émission ce Mardi. Cependant, l’émission avait diffusé un extrait, qui avait tout suite suscité la polémique.

Une “Pyramide” plutôt raciste…

Avec les nombreuses manifestations dans les mondes, en écho à celles aux USA induites par la mort de Floyd ; de nombreux sociologues s’accordent pour reconnaitre que la ligne des mœurs et autres paradigmes sociétaux étaient en train de bouger. Partout de nombreuses personnes étaient tombées d’accord pour reconnaitre qu’en dehors des violences policières, les discriminations basées sur la race, ou le genre existaient et qu’il fallait les combattre.

Mais il y a une vingtaine d’années, les paradigmes étaient tout autre et rien de mieux qu’un coup d’œil au rétroviseur pour s’en rendre compte. Et c’est ce coup d’œil en arrière qu’avait offert justement ce mardi, ‘’Canap 95’’ aux téléspectateurs français. Un coup d’œil qui les avait pour le moins choqué. Puisqu’une séquence d’archives du célèbre jeu animé par Patrice Laffont, ‘’Pyramide’’, avait donné l’occasion de voir en directe des invectives « racistes », « sexistes » et injurieux à l’adresse de Pépita, la jeune femme noire chargée alors de récompenser les gagnants.

Dans l’extrait, on pouvait clairement entendre, la jeune femme être assimilée entre autres, à un « chimpanzé », « mangeurs de bananes ». Des images qui ont tout de suite suscité une vague d’indignation au sein de l’opinion publique, avec de nombreux français se disant aujourd’hui scandalisés par une séquence qui alors leur était passée inaperçue. “Et aujourd’hui, en revoyant les images, on se dit que ça devait pas être facile tous les jours pour elle…” avait en l’occurrence commenté Charbonnier.