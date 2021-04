Les élections présidentielles du 11 avril dernier continuent d’occuper l’actualité béninoise. On se souvient que le jour du scrutin, des vidéos montrant des cas de fraudes ont circulé sur les réseaux sociaux. On a en effet vu des agents électoraux dans un bureau de vote, estampiller plusieurs bulletins de vote à visage découvert. Pour l’ancien bâtonnier Jacques Migan, il est clair qu’on ne fraude pas au vu et au su de tout le monde. Ce qui laisse penser que « c’est fait à dessein pour qu’on parle mal des élections ».

” Les procureurs ont été instruits …”

L’avocat était sur le plateau de la chaîne de télévision ESAE TV le dimanche dernier. Il a salué pour cela la sortie du ministre de la justice Sévérin Quenum le 13 avril dernier. En effet, celui-ci disait lors de cette rencontre avec la presse, qu’il avait « instruit les procureurs territorialement compétents pour faire ouvrir immédiatement les enquêtes à l’effet de savoir les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ces images ont été enregistrées pour être diffusées par la suite ».

Il ajoutait que si la fraude était établie, toutes les personnes concernées seront poursuivies devant la justice. Rappelons que l’élection ne s’est pas déroulée dans au moins 12 arrondissements. La commission électorale a calculé les suffrages exprimés et le taux de participation en fonction des autres parties du pays qui ont voté.