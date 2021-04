48 heures après la tenue de l’élection présidentielle au Bénin et la publication sur les réseaux sociaux des images des individus non encore identifiés, estampillant des bulletins de vote et apposant des empreintes en lieu et place des électeurs, le gouvernement réagit. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Séverin Quenum et le ministre de la Communication et Porte-Parole du Gouvernement, Alain Orounla, se sont présentés devant les médias ce mardi 13 avril 2021 pour donner la position du gouvernement sur les faits.

Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote ce dimanche 11 avril 2021, des images, dénonçant des fraudes au scrutin présidentiel et montrant des individus non encore identifiés, estampiller des bulletins de vote et apposer des empreintes en lieu et place des électeurs, ont commencé par circuler sur les réseaux sociaux. Lors d’une sortie médiatique de jour mardi 13 avril 2021, le ministre de la Justice, Sévérin Quenum a déploré ces agissements.

Il qualifie ces comportements des agents électoraux de faits suffisamment graves qui violent les dispositions du code électoral et avance la thèse du complot. «Nous avons le sentiment que c’est fait à dessein », soutient le ministre. Pour lui, «quelqu’un qui entreprend de frauder, de manipuler le vote ou les résultats du vote et qui se laisse filmer ostensiblement, ne le fait pas pour les résultats du vote mais pour la communication et l’image ».

Poursuites judiciaires annoncées

Le ministre de la Justice, Sévérin Quenum rassure qu’il y aura des poursuites judiciaires contre les personnes qui ont posé de tels actes. «Quoi qu’il en soit, que nous soyons en présence de fraude ou de simulation de fraude, ce qui s’est passé est suffisamment grave pour ne pas être sanctionné», annonce le Garde des sceaux.

Il indique que, s’il est établi qu’il y a eu des fraudes, ou que les personnes que vues dans les images ont simulé ces bourrages d’urnes pour discréditer le processus électoral en cours, toutes ces personnes vont faire l’objet de poursuites. Elles vont être déférées devant le parquet et vont être jugées conformément aux dispositions de la loi. Pour cela, il informe avoir déjà instruit le procureur pour faire ouvrir immédiatement des enquêtes à l’effet de savoir les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ces images ont été enregistrées pour être diffusées par la suite.