Dans une nouvelle fusillade mercredi aux Etats-Unis, cinq personnes, dont deux adjoints du shérif, ont été tuées en Caroline du Nord. Selon le bureau du Shérif du comté de Watauga, les deux agents Chris Ward et Logan Fox s’étaient rendus dans une maison à Boone, à environ 165 km au nord-ouest de Charlotte, pour un contrôle de l’aide sociale dans la matinée du mercredi. Cette descente des agents avait eu lieu après que quelqu’un ait signalé que le propriétaire de la maison et sa famille ne s’étaient pas présentés au travail ou n’avaient répondu à aucun appel.

Une fois sur place, les agents ont trouvé tous leurs véhicules en place et sont entrés dans la maison. C’est à ce moment-là, que selon les autorités, quelqu’un à l’intérieur avait ouvert le feu, frappant les deux agents et déclenchant ainsi des échanges de tirs qui ont durée 13 heures. Lors d’une première tentative de sauvetage des deux premiers policiers, un autre de Boone a été touché par des coups de feu, mais n’a pas été blessé parce qu’il portait un équipement de protection.

Un règlement familial ?

L’un des officier, Ward, est décédé après avoir été emmené à l’hôpital, quant à Fox, il est mort sur place. Trois autres personnes, dont le tireur présumé, ont été retrouvées mortes à l’intérieur de la maison après la fin de la fusillade vers minuit, ont indiqué les autorités. « L’individu soupçonné d’avoir tué les deux officiers est également soupçonné d’avoir tué deux civils dans la résidence », a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué.

Le bureau du shérif n’a pas dit ce qui a conduit à la mort du tireur présumé, mais un responsable a déclaré à un média local qu’il se serait apparemment suicidé. Bien que les noms des victimes restantes n’aient pas été divulgués, le bureau du shérif a confirmé à WCNC, que les deux personnes décédées étaient un mari et une femme qui vivaient dans la maison. Le tireur présumé serait le fils de l’une des victimes et le beau-fils de l’autre.

Une situation incroyablement tragique

« C’est une situation incroyablement tragique et nos pensées et nos prières vont à toutes les personnes impliquées ainsi qu’à leurs familles et à notre communauté », a déclaré le shérif du comté de Watauga, Len Hagaman, dans un communiqué. « J’apprécie énormément le formidable soutien que nous recevons des forces de l’ordre de la région et de l’État, » a-t-il ajouté. L’incident est la dernière fusillade mortelle aux États-Unis cette année, après que plusieurs d’autres aient été enregistrés.