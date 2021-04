L’artiste gabonaise Creol qui fait le buzz depuis quelque temps avec son séjour en Côte d’Ivoire a publié une vidéo dans laquelle elle exprimait sa détresse. En effet elle venait de perdre son téléphone qui, malheureusement, n’avait pas de code de sécurité, et avec lequel elle avait pris quelques photos intimes.

Creol est déboussolée. La belle artiste gabonaise connue pour ses sorties fracassantes et ses buzz est mal en point. Elle a en effet égaré son téléphone portable sur lequel elle avait des photos intimes et par la même occasion son accès à son compte Facebook. Elle affirme en effet dans sa vidéo sur Instagram ne plus pouvoir se connecter. Un petit tour sur le compte Facebook de la star, et on peut y voir des posts inhabituels, mais surtout un post pour se moquer de sa sortie sur Instagram : « Tu fais live sur Instagram nous on va faire live avec vidéos de ton téléphone dans quelques minutes ».

« Juste vous informer un peu de la situation parce que vraiment c’est un peu chaud. j’ai égaré l’un de mes téléphones et il y avait pas de code dans ce téléphone On peut dire que c’était un peu un téléphone des coups fourrés en fait. Et malheureusement pour moi, il y avait pas de code sur ce téléphone. Du coup, il y a un inconnu qui est en position de mon téléphone, avec… mon compte Facebook dessus Heureusement que mon compte Instagram était activé sur mon sur mon iPhone là…L’inconvénient c’est que dans mon téléphone il y avait des images compromettantes, il y avait des images euh … » a entre autres affirmé l’artiste gabonaise totalement déboussolée. Elle affirme espérer que les photos ne se retrouvent pas sur le net et s’est excusée d’avance auprès de ses proches. Une situation bien compliquée pour l’artiste, qui, on l’espère pour sortir de cette fâcheuse situation assez vite.