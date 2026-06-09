Affaire Patrick Bruel : Anny Duperey défend l'artiste et critique les femmes « hystériques »

La comédienne Anny Duperey a pris publiquement la défense du chanteur Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles, lors d’une interview diffusée le 5 juin 2026 dans le podcast On dit tout au Public du magazine Public. Interrogée par le journaliste Karim Sebbouh, l’actrice de 78 ans a maintenu et développé des positions déjà exprimées en avril, déclenchant une nouvelle vague de réactions.

Des déclarations qui prolongent une polémique ouverte en avril

Duperey avait une première fois pris position dans l’émission Domino, sur la chaîne YouTube d’ABC Talk TV, en suggérant que Bruel «aurait pu porter plainte pour agression sexuelle» face à des fans qui se seraient jetées sur lui à la sortie de concerts. Revenue sur ces propos dans le podcast de Public, elle les a qualifiés de «plaisanterie», sans pour autant revenir sur le fond. Elle a affirmé que certaines admiratrices, «hystériques», n’auraient «aucune pudeur» lorsqu’elles convoitent quelqu’un, estimant que les femmes pouvaient faire preuve du même empressement que les hommes dans ces situations.

Sur les accusations elles-mêmes, la comédienne a reconnu ne pas connaître la réalité des faits reprochés au chanteur. Elle a critiqué l’annulation de ses concerts avant tout jugement, dénonçant ce qu’elle perçoit comme une condamnation médiatique anticipée.

Une carrière suspendue, une instruction en cours

Patrick Bruel est visé par plusieurs enquêtes judiciaires pour viols et agressions sexuelles présumés. Huit femmes l’auraient mis en cause en France et en Belgique, selon des informations rapportées par le site d’investigation Mediapart. Parmi elles figure Daniela Elstner, directrice générale d’UniFrance, qui a déposé plainte pour tentative de viol et agression sexuelle pour des faits qui se seraient produits en 1997. Le parquet de Saint-Malo a ouvert une information judiciaire pour des faits distincts allégués en 2012.

Les conséquences professionnelles sont immédiates : sa tournée estivale, ses concerts au Cirque d’Hiver et sa tournée canadienne prévue en décembre ont été annulés par sa société 14 Productions. Sa pièce Deuxième partie, jouée au théâtre Édouard VII à Paris, a été interrompue le 3 juin après une action du collectif féministe NousToutes. Bruel s’est également retiré des Enfoirés pour l’édition 2027. L’instruction judiciaire ouverte à Saint-Malo est en cours. Aucune date d’audience n’a été communiquée à ce stade.