Candidat malheureux à la vice-présidence du Bénin, Iréné Agossa s’est épanché récemment dans la presse locale. L’homme politique a notamment opiné sur l’arrestation de Joël Aivo jeudi dernier. Il espère que le gouvernement fera tout pour accélérer l’enquête parce que si on a autant de preuves pour priver quelqu’un de sa liberté, sans le mettre sous convocation, c’est qu’on peut aller en procédure d’urgence. Il faut donc aller vite et « soit il est inculpé, soit on le relâche. S’il n’est pas inculpé, qu’on le libère. Cela suscite des doutes au sein de la population » fait-il savoir

“Le service de renseignement est où ?“

Iréné Agossa s’est également prononcé sur les violences post-électorales au Bénin. Le gouvernement avait imputé la responsabilité de ces troubles à des assaillants. Pour le candidat malheureux à la vice-présidence du Bénin, si c’est le cas, il faudrait interroger le gouvernement béninois parce qu’il est responsable de la sécurité des béninois.

Comment ont-ils fait pour que des assaillants se retrouvent sur notre territoire ? Le service de renseignement est où ? Comment se fait-il que nos Forces de l’ordre avec tous les moyens qu’on investit dans ce secteur soient surprises par des assaillants qui empêchent le déroulement du vote sur une partie du territoire national ?, s’interroge Iréné Agossa. C’est à ce niveau que ce trouve le véritable problème, assure t-il. Pour rappel, l’ancien DG de la Sonacop était le colistier de Corentin Kohoué, l’ancien préfet des départements du Mono et du Couffo.