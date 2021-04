Suite au décès tragique vendredi du rappeur américain DMX et du prince Philip, plusieurs célébrités et personnalités ont réagi en présentant leurs condoléances aux différentes familles éplorées. L’actrice Kerry Washington n’a également pas manqué de réagir. Toutefois son message à elle sur Twitter, l’a conduit tout droit dans une grosse polémique. Washington a partagé un tweet sur DMX et le prince Philip en rapport avec le paradis. Le tweet a reçu de fortes réactions de la part des internautes. Après avoir été moquée à plusieurs reprises, la star de Scandal a rapidement supprimé son tweet.

« Quelqu’un d’autre se demande de quoi DMX et Son Altesse Royale le prince Phillip discutent ensemble aux portes nacrées ? Mon amour pour leurs deux familles. Qu’ils reposent tous les deux en paix, » a écrit la star dans son tweet. La comparaison entre DMX et le duc d’Édimbourg comme étant ensemble aux portes du ciel n’a pas reçu un bon accueil auprès des internautes qui s’en était pris à elle.

Des préoccupations raciales

Alors que les internautes ont présenté leurs condoléances aux personnalités qui ont réussi à laisser un héritage qui leur est propre et à leurs proches en deuil, personne n’a jumelé les deux. Vraisemblablement, c’est en raison de préoccupations raciales que le tweet de Washington a été pris de mauvais goûts par les internautes.

Le prince Philip, qui était l’époux de la reine Elizabeth II et aussi l’époux royal le plus ancien, est décédé à l’âge de 99 ans au château de Windsor. Le rappeur DMX est décédé à l’âge de 50 ans après avoir été sous assistance respiratoire la semaine dernière à la suite d’un arrêt cardiaque suite à un incident présumé d’overdose. La mort du rappeur a été pleurée par les fans du monde entier ainsi que par les artistes.

L’actrice #KerryWashington n’a également pas manqué de réagir aux décès du rappeur #DMX et du #PrincePhilip. Toutefois son message à elle sur #Twitter, l’a conduit tout droit dans une grosse polémique. pic.twitter.com/o5wqOcJkTM — La Nouvelle Tribune (@LNTribune) April 10, 2021