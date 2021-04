Il y a quelques jours, la République tchèque annonçait l’expulsion de certains diplomates russes, 18 au total, en guise de réponse à la conclusion d’un rapport au sujet d’une explosion survenue à Vrbetice, en 2014. À l’époque, les soupçons se sont portés sur le Kremlin mais nul ne savait réellement qui était derrière cette affaire.

Plus de 6 ans après les faits, Prague a officiellement accusé Moscou d’être responsable de cette explosion. Rapidement, la Russie a décidé de réagir, en expliquant être totalement innocente de ce dont elle était accusée. Appliquant le principe de réciprocité, ce sont 20 diplomates tchèques qui ont alors été renvoyés de Moscou.

La Lituanie expulsera deux diplomates russes

Une surprise pour Prague, puisque cette décision russe a entraîné une paralysie quasi-totale de son ambassade. En guise de soutien, toutefois, la Lituanie a décidé ce 23 avril, d’expulser deux diplomates, de même que la Lettonie et l’Estonie, afin d’appuyer Prague et dans le but de démontrer une certaine solidarité européenne.

Solidarité européenne face à Moscou

Il y a quelques jours, Vladimir Poutine a invité les opposants à Moscou à ne pas trop en faire, afin de ne pas franchir de ligne rouge, sous peine de sanctions. La réponse du Kremlin est attendue, mais le président russe pourrait bien se décider à appliquer là encore, le principe de réciprocité, accentuant donc les désaccords entre l’Europe et son pays.