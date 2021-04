Du nouveau dans l’affaire des chiens volés appartenant à la célèbre chanteuse américaine Lady Gaga. En effet, les deux chiens de l’interprète de Applause, Koji et Gustavo avaient été volés par des individus armés. La situation avait plongé la star dans la détresse, qui avait ensuite proposé un montant de 500 mille de dollars pour quiconque les retrouverait. Les deux toutous avaient par la suite été retrouvés par une femme qui semblait n’avoir aucun lien avec l’affaire.

Les investigations ont commencé à porter du fruit

Les animaux retrouvés ont fait la joie de leur maître qui avait donné la nouvelle dans un entretien accordé à la chaîne de télévision ABC News. Cependant, les forces de l’ordre avaient fait savoir qu’ils mettraient tout en œuvre pour retrouver les auteurs de l’enlèvement des chiens. Leurs investigations ont commencé à porter du fruit, puisque cinq suspects dans cette affaire ont été retrouvés. L’information a été confirmée par la police de Los Angeles dans un entretien accordé au média américain People.

La femme ayant remis les chiens a été arrêtée

Dans un communiqué de presse, la police de Los Angeles a donné les noms des personnes arrêtées. Celles-ci sont Lafayette Whaley, Jaylin White et James Jackson. Selon les forces de l’ordre, ils sont impliqués dans le vol des chiens et la fusillade ayant conduit à l’hospitalisation du promeneur de chien, Ryan Fischer. Ils sont par ailleurs détenus pour tentative de meurtre et vol qualifié. Toujours selon la police, la femme ayant remis les chiens, Jennifer McBride a été arrêtée. Le communiqué a indiqué que, Harold White, le père de Jaylin White et cette dernière sont actuellement détenus pour complicité, suite à la tentative de meurtre sur le promeneur de chiens.