Hier jeudi 15 octobre, la Cour constitutionnelle a validé les résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril dernier au Bénin. A son domicile privé, Patrice Talon, au milieu de plusieurs de ses proches et soutiens a remercié les électeurs et tous ceux qui ont œuvré pour sa réélection. Il a aussi remercié la presse nationale et internationale pour leur professionnalisme même si « on peut faire un certain reproche à certains » estime Patrice Talon pour qui le développement du Bénin ne dépend pas de « ceux qui nous regardent de loin. De ceux qui ne comprennent rien à ce que nous faisons. Ou alors de ceux qui s’offusquent de notre dignité parce que désormais nous savons que nous ne sommes pas rien ».

Il donne une leçon de professionnalisme à la presse qui le critique

Parlant toujours de cette presse qui visiblement n’a pas été tendre avec lui, le chef de l’Etat, l’exhorte à la sérénité, au calme et à attendre de voir « où nous allons et constater ce que nous avons fait comme chemin en terme de développement, même s’ils peuvent nous juger par rapport à leur référence personnel ». Je suppose qu’ils sont de bonne foi, a poursuivi le locataire du palais de la Marina, convaincu que “le professionnalisme requiert qu’on regarde ce qui se passe chez celui qu’on observe avant de porter un jugement”.

” C’est de nature à nous galvaniser “

Cependant il dit ne pas mal prendre ce qui est dit parce que c’est de nature à le galvaniser lui et son équipe. C’est de nature à « nous regarder d’avantage et voir s’il n’y a pas une part de vérité, de raison par rapport à ce qui est dit, et si tant est qu’on le constate nous nous corrigeons à chaque fois » fait-il savoir. L’homme va ensuite promettre de donner le meilleur de lui-même et de corriger ses insuffisances puisqu’il n’a pas l’assurance que tout est parfait même si les citoyens l’ont une nouvelle fois porté à la magistrature suprême.