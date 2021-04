Hier dimanche 11 avril 2021, Patrice Talon remettait son mandat en jeu dans le cadre des élections présidentielles. Le scrutin s’est déroulé dans un calme relatif. Parmi les citoyens qui sont sortis voter à Porto-Novo, il y avait Simon-Pierre Adovèlandè ; l’ambassadeur du Bénin près de la Chine. Après avoir accompli son devoir civique au Centre de vote de Gbèkon (quartier de la ville Capitale), M Adovèlandé s’est confié à la presse.

“Je viens d’accomplir mon devoir civique qui me donne un sentiment de fierté “

Il n’a pas caché sa fierté de pouvoir voter. « Je viens d’accomplir mon devoir civique qui me donne un sentiment de fierté et de reconnaissance à Dieu » a-t-il déclaré. Pour l’ambassadeur, ces élections témoignent de la maturité et de l’enracinement du modèle démocratique de son pays. Rappelons que Patrice Talon et sa colistière sont face à deux duos de candidats qui se réclament de l’opposition.

Il s’agit de Corentin Kohoué-Irénée Agossa, Alassane Soumanou Djemba-Paul Hounkpè. La Commission électorale nationale autonome devrait proclamer les résultats du scrutin dans les prochains jours. L’institution est d’ailleurs félicitée par Simon Pierre Adovèlandé qui loue ses efforts pour une organisation réussie du scrutin.