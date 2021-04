Ce Mercredi, s’exprimant lors d’une convention virtuelle, l’ambassadrice de Biden à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a exprimé ses sentiments sur le ‘’suprémacisme blanc’’ et le racisme. Selon la diplomate, le racisme est l’« affaire de la société qui produit des racistes ». Des commentaires qui intervenaient le jour où un comité de la Chambre présentait un projet de loi sur les réparations que pourraient offrir les USA aux milliers de descendants afro-américains dont les ancêtres avaient subi l’esclavage.

Le Racisme, l’une des plus grandes imperfections des USA

Pendant des décennies, le Congrès a étudié comment réparer les descendants d’esclaves. Ce Mercredi, pour la première fois, le Comité judiciaire de la Chambre a donné suite au projet de loi, créant une commission pour étudier la question. La législation créerait une commission chargée d’examiner l’esclavage et la discrimination aux États-Unis de 1619 à nos jours. La commission recommanderait ensuite la manière dont le gouvernement présenterait des excuses officielles et la forme de compensation à accorder. Une avancée majeure.

Car selon, Linda Thomas-Greenfield, c’est à cause du « péché originel de l’esclavage », que les problèmes du “suprémacisme blanc” et du racisme sont ancrés tant dans les « documents fondateurs » de l’Amérique, que dans les mentalités. Pour la diplomate, le racisme n’est pas le problème de la personne qui en fait l’expérience, mais plutôt « le problème du raciste et celui de la société qui produit le raciste ».

Un problème de racisme qui pour la représentante des Etats-Unis à l’ONU est l’une des « plus grandes imperfections des USA ». C’est ce “suprémacisme blanc” qui selon la diplomate à conduit « au meurtre insensé de George Floyd, Breonna Taylor et Ahmaud Arbery et de tant d’autres Noirs américains ».

Linda Thomas-Greenfield faisait ses déclarations ce mercredi lors de la réunion virtuelle du National Action Network, une organisation de défense des droits civiques. Son Objectif : « promouvoir un agenda moderne des droits civils qui inclut la lutte pour une norme de justice, de décence et d’égalité des chances pour tous, indépendamment de la race, de la religion, de l’origine nationale et du sexe ».