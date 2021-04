C’est une des valeurs sûres de la culture ivoirienne. L’ancienne animatrice Marie Paule Adje qui évolue depuis quelque temps comme actrice au Sénégal n’est plus à présenter. Elle cumule plusieurs fonctions et est très appréciée de la population ivoirienne si l’on s’en tient aux nombreux commentaires d’encouragement qu’elle reçoit sur ses profils sociaux.

À l’ère de la croissance fulgurante de la popularité des films sénégalais, Marie Paule Adje a décidé de tenter sa chance de ce côté. Ancienne chroniqueuse à l’émission C’midi, elle est désormais une actrice qui fait des débuts plutôt bien appréciés des sénégalais mais aussi des ivoiriens. Jeune, belle mais aussi talentueuse, Marie Paule Adje cumule une communauté très active sur les réseaux sociaux où elle recueille des milliers de commentaires et de likes sur chacun de ses posts.

Pour célébrer l’anniversaire de sa mère cap-verdienne, la jeune actrice lui a dédié un message émouvant sur la toile : “Généralement j’évite d’exposer ma famille sur les réseaux sociaux, mais ce jour est un jour spécial pour une femme d’exception ! Cette femme est ma mère, la personne que j’admire le plus au monde. Jamais je n’ai connu plus brave, plus dynamique, altruiste que toi Maman. Je ne cesserai de te dire merci pour l’éducation et les valeurs. Les années passent, et je désire plus que tout que Dieu te garde longtemps avec nous, j’aimerais te rendre heureuse et fière de moi ! Sache que je t’aime plus que tout ma Cap-verdienne“. Une belle preuve d’amour pour celle qui lui a tout donné.